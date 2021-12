Đang sống cùng bạn gái, Lê Văn Thới ở miền Tây vẫn lên mạng làm quen với phụ nữ rồi lừa tiền của nạn nhân.

Ngày 9/12, cơ quan CSĐT Công an huyện Duyên Hải (Trà Vinh) đang tạm giữ hình sự Lê Văn Thới (38 tuổi, ngụ ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, Hậu Giang) để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Thới tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo điều tra ban đầu, hồi tháng 10, chị T.T.C (34 tuổi, ngụ xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) quen Thới qua mạng Zalo. Khi đó, Thới xưng tên là Nguyễn Văn Hùng, đang làm quản lý tại một công ty xăng dầu ở TP Cần Thơ.

Trong lúc nói chuyện, Thới xây dựng tình cảm, tạo niềm tin với chị C. Sau đó, gã nói gia đình đang gặp khó khăn, cần tiền xoay sở nên hỏi mượn chị C. 150 triệu đồng. Khi chị C. chuyển tiền, Thới cắt đứt liên lạc.

Quá trình điều tra, Công an huyện Duyên Hải xác định Thới là kẻ lừa tiền của chị C. nên phối hợp với Công an thị trấn Mái Dầm bắt giữ gã.

Bước đầu, Thới thừa nhận lừa tiền của chị C. để “đốt” vào game bắn cá.

Theo Công an, Thới là đối tượng ma túy, cờ bạc và nghiện game bắn cá, sống cùng với bạn gái tại thị trấn Cờ Đỏ, TP Cần Thơ. Sau khi lừa được chị C, Thới quay về nhà tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

T.Chí