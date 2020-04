Quang là đối tượng đã đào tường trốn khỏi trại tạm giam cách đây 31 năm khi đang thi hành án phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Bình Phước vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi, ngụ ấp 4, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, Bình Phước) tên thật là Nguyễn Bá Quang (59 tuổi, quê Bắc Giang).

Quang là đối tượng đã đào tường trốn khỏi trại tạm giam cách đây 31 năm khi đang thi hành án phạt 12 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Quang tại cơ quan công an.

Theo đó, sau quá trình điều tra, thu thập thông tin, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Đồng Tâm phát hiện đối tượng Nguyễn Bá Vũ chính là Nguyễn Bá Quang, kẻ đã đào tường nhà vệ sinh trốn khỏi nơi giam giữ trại Tân Lập (tỉnh Phú Thọ) khi đang bị giam giữ về tội trộm cắp tài sản công dân với mức án phạt 12 năm tù.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ và bị cảnh sát truy nã, đối tượng Quang đã trốn vào các tỉnh ở miền Nam. Sau đó về huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, cuối cùng đến xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú để sinh sống.

Để qua mặt cơ quan công an, Quang dùng giấy chuyển khẩu của người em trai tên Nguyễn Bá Vũ (57 tuổi), sau đó đổi tên, đi đăng ký CMND dưới tên Nguyễn Bá Vũ, rồi ung dung sinh sống hàng chục năm ở xã Đồng Tâm như không có chuyện gì xảy ra.

Hành vi của Quang đã không qua mặt được lực lượng chức năng. Sau khi xác minh chính xác Nguyễn Bá Vũ chính là Nguyễn Bá Quang, kẻ đang mang lệnh truy nã, khoảng 18h30 tối 4/4, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với công an huyện Đồng Phú, công an xã Đồng Tâm bắt giữ hình sự Nguyễn Bá Quang.



Tại cơ quan công an, Quang thừa nhận mình chính là người đã trốn khỏi trại giam cách đây 31 năm và bị truy nã.



Tối cùng ngày, đối tượng Quang được bàn giao cho công an huyện Đồng Phú, tạm giữ và chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo TTXVN