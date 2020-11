Viện KSND tỉnh Thái Bình đã hủy quyết định không khởi tố vụ án liên quan đến việc Nguyễn Xuân Đường bị tố chiếm đoạt, hủy hoạt tài sản Công ty Lâm Quyết của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình do thượng tá Cao Giang Nam ký.

Anh Nguyễn Văn Hà (31 tuổi), con trai của chủ Công ty TNHH Lâm Quyết, trụ sở tại xã Vũ Chính, TP.Thái Bình) cho biết: Gia đình anh vừa được Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình triệu tập để xác minh nội dung đơn tố giác tội phạm về hành vi huỷ hoại tài sản, chiếm đóng trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết của Nguyễn Xuân Đường và đồng bọn.

Đề nghị phục hồi điều tra nội dung vợ chồng Lẫm Quyết tại phiên tòa ngày 11/5

Tại buổi làm việc này, vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết (chủ Công ty TNHH Lâm Quyết) được cơ quan công an cho biết: Ngày 28/9, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định hủy Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ra ngày ngày 29/3/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình do Thượng tá Cao Giang Nam ký.

Đây là vụ việc liên quan đến việc Đường và đàn em bị ông Lẫm, bà Quyết tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản tại Công ty TNHH Lâm Quyết vào năm 2017.

Liên quan đến nội dung này, Viện KSND tỉnh Thái Bình đã đề nghị Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo về Nguyễn Xuân Đường.

Ngày 11/5, Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên toà phúc thẩm vụ án hình sự lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đối với bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết.

Sau phiên toà, HĐXX Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội quyết định huỷ Bản án sơ thẩm số 25 ngày 12/6/2019 của Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình, trả hồ sơ về VKSND tỉnh Thái Bình giải quyết theo quy định của pháp luật. Ông Lẫm và bà Quyết cũng được cho tại ngoại sau 2 năm tạm giam.

HĐXX đồng thời kiến nghị Viện KSND tỉnh Thái Bình và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29/3/2018 của Công an TP Thái Bình, đồng thời khởi tố vụ án, phục hồi điều tra việc Đường cùng đàn em chiếm đóng trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết.

Đơn tố cáo Đường và đồng bọn của ông Lẫm, bà Quyết có nội dung: Do Công ty TNHH Lâm Quyết ký được nhiều hợp đồng, cần nhiều vốn để mua vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất nên vợ chồng ông Lẫm bà Quyết vay tiền của ông Nguyễn Xuân Đường nhiều lần. Tổng cộng số tiền họ nợ Đường là 1,7 tỉ đồng với lãi suất thỏa thuận miệng là 2.000 đồng/triệu/ngày, không có thời hạn vay.

Công ty TNHH Lâm Quyết sau thời gian bị Đường và đàn em chiếm đóng

Do ông Lẫm, bà Quyết chưa có tiền trả nợ, tháng 10/2017, Đường cùng đàn em xuống chiếm đóng, huỷ hoại, đập phá tài sản tại trụ sở Công ty TNHH Lâm Quyết. Đường làm vậy là để gây sức ép yêu cầu sang nhượng công ty cho Đường.

Nguyễn Xuân Đường tại phiên tòa gần đây

Trong suốt thời gian này, Đường thường xuyên gọi điện, đe dọa ép ông Lẫm phải ủy quyền hoặc bán công ty cho mình. Ông Lẫm đưa ra nhiều bằng chứng về việc này. Ông Lẫm đã có đơn gửi tới Công an TP Thái Bình và các cơ quan chức năng khác của tỉnh Thái Bình, tố cáo Đường.

Đến ngày 29/3/2018, Cơ quan CSĐT Công an Thái Bình có Thông báo số 12, thông báo không khởi tố vụ án hình sự đối với nội dung tố cáo liên quan đến Đường.

Hoài Anh