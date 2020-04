Người phụ nữ nhờ cháu chồng phụ theo dõi, bắt đánh ghen không ngờ lại bị chính người cháu này khống chế, hiếp dâm.

Ngày 17/4, Công an huyện Tân Phước (Tiền Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Trọng (53 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 13/2, bà L.T.Ơ. (59 tuổi, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy) thuê xe ôm chở đến chòi giữ đất của cháu chồng là Trọng, ở xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước để nhờ theo dõi và phụ bắt đánh ghen chồng mình.

Đến khoảng 18h cùng ngày, bà Ơ. nhờ Trọng đưa ra đường tỉnh lộ để đón xe về nhà. Lúc này, Trọng nói hết xe.

Do lén gia đình đi bắt ghen chồng nên bà Ơ. không dám gọi điện về nhà nhờ người đến rước nên đành ngủ lại tại chòi của Trọng.

Sau đó, Trọng dùng vũ lực cưỡng hiếp bà Ơ. Bà này chống cự quyết liệt, dùng chân đạp trúng vào đùi của Trọng nên gã mới chịu buông ra. Bà Ơ thoát ra ngoài, gọi điện thoại cho anh chồng đến đón về.

Sau đó, bà Ơ. đến công an xã Tân Lập 1 trình báo vụ việc.

Tại công an, bước đầu Trọng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã lấy mẫu và giám định AND, đến nay thì tống đạt quyết định khởi tố vụ án.

Thiện Chí