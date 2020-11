Chiều 16/11, nguồn tin cho biết, nghi phạm trong vụ “thi thể người phụ nữ được phát hiện trong nhà hoang” ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước đã treo cổ tự tử.

Nghi phạm được xác định là N.V.M (55 tuổi, ngụ tại Cà Mau).

Sau khi thi thể chị T.H.D (38 tuổi, ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước) được phát hiện trong căn nhà hoang, lực lượng công an vào cuộc điều tra, khoanh vùng nghi can. Khi công an truy tìm M. thì người đàn ông này được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ.

Gia đình lo hậu sự cho chị D.

Người dân cho biết, chị D. bị tật bẩm sinh ở chân. Chị làm nghề bán vé số, trên người có đeo một số nữ trang.

Cách đây 4 ngày, chị D. mất tích nên người nhà trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Chiều 15/11, người dân phát hiện mùi hôi nồng nặc trong căn nhà hoang ở xã Hưng Mỹ nên đến xem thì phát hiện thi thể chị D. đang ở giai đoạn phân huỷ.

T.Chí