Ngày 31/12, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đang xác minh về trình báo của bé gái 11 tuổi, khai bị nhiều thanh niên xâm hại.

Hôm 22/12, người phụ nữ ở xã Khánh Tiến, huyện U Minh đến cơ quan chức năng trình báo việc con gái 11 tuổi đi cùng nhóm thanh niên đã hai ngày chưa về.

Người phụ nữ này cho biết, con gái đang giúp việc cho một quán cà phê ở xã Khánh Tiến. Gần đây, thấy con gái có biểu hiện bất thường nên bà gặng hỏi thì bé nói đã bị một số thanh niên ở địa phương xâm hại.

Công an xã Khánh Tiến đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện U Minh. Công an sau đó mời 6 thanh niên lên làm việc.

T.Chí