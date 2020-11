Ngày 15/11, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ nổ súng ở xã Nhị Bình, huyện Châu Thành làm 3 người bị thương.

Ba nạn nhân gồm: Đồng Nguyên Ấn (34 tuổi), Nguyễn Thị Hạnh (41 tuổi) và Phan Văn Ngọc Thạch (33 tuổi).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12h hôm 14/11, một nhóm khoảng 10 người, trong đó có Nguyễn Văn Công (23 tuổi) đến nhà anh Ấn nói chuyện.

Trong lúc nói chuyện, Công rút súng bắn anh Ấn bị thương ở chân và bụng.

Một thanh niên khác cũng dùng súng bắn anh Thạch và chị Hạnh bị thương.

Các nạn nhân được đưa cấp cứu, riêng chị Hạnh bị thương nặng phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị. Khám nghiệm hiện trường, Công an thu giữ 5 vỏ đạn cao su.

Theo điều tra ban đầu, chị L.T.K.V. (31 tuổi, mới ly hôn với chồng) đến nhà của Ấn sống. Người nhà của V. đến kêu chị này về nhưng không được. Trong lúc nói chuyện giữa Công và Ấn xảy ra cự cãi dẫn đến nổ súng.

