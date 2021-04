Sau khi Công an Hà Nội công bố thông tin về vụ bệnh nhân điều trị tại BV Tâm thần Trung ương I, dư luận đặt câu hỏi đối tượng Nguyễn Xuân Quý có bị tâm thần?





Thủ đoạn tinh vi

Theo cơ quan công an, ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu là băng nhóm tội phạm có sự tham gia của các đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, hoạt động khép kín với phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với lực lượng chức năng.

Trong đó, Nguyễn Xuân Quý là đối tượng có tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản, tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng. Đồng phạm của Quý là Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Trung Nguyên, Nguyễn Công Thường cũng có nhiều tiền án về tội liên quan ma túy.

Theo cơ quan công an, Quý có tiền sử tâm thần, vào điều trị tại BV Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Do thời gian ở BV lâu, Quý tạo được mối quan hệ thân thiết với một số cán bộ, nhân viên trong bệnh viện và được tạo điều kiện tự do đi lại, sinh hoạt, bố trí ăn ở theo nhu cầu.

Do quản lý lỏng lẻo của BV, Quý nhiều lần trốn khỏi bệnh viện và từng bị Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó, do có bệnh án tâm thần, Quý lại được trả về bệnh viện để điều trị.

Đối tượng Nguyễn Xuân Quý và tang vật

Lợi dụng vỏ bọc là bệnh nhân tâm thần và được bố trí phòng điều trị rộng rãi, Quý ngang nhiên cải tạo phòng bệnh thành một phòng có cách âm, lắp dàn loa lớn, đèn laze để phục vụ “bay lắc” và làm nơi giao dịch mua bán ma túy.

Để đường dây ma túy không bị công an phát hiện, Quý bố trí đàn em là Nguyễn Trung Nguyên và Nguyễn Công Thường ngụy trang làm lái xe taxi và xe ôm công nghệ “cắm chốt” ở cổng bệnh viện. Ngoài nhiệm vụ cảnh giới, Nguyên và Thường còn kiêm chân giao hàng và hướng dẫn con nghiện cách giao dịch.

Các đối tượng đến mua ma túy của Quý đều đóng giả làm người đến thăm bệnh nhân, rồi vòng ra bãi đỗ xe phía sau khu điều trị trong bệnh viện chờ Quý ném hàng từ phòng bệnh trên tầng 2 xuống.

Ngày 20/3, sau khi bắt quả tang Thương và Nguyên đang trên đường đi giao ma túy, cảnh sát đã ập vào một khách sạn thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt gọn 8 đối tượng đang bay lắc do Nguyễn Xuân Quý cầm đầu. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Quý tại buồng bệnh tầng 2 Khoa phục hồi chức năng - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, cảnh sát kinh ngạc với sự tiện nghi của phòng “bay” do Quý tự chế, cải tạo tại đây.

Ngoài lượng lớn ma túy lớn được ngụy trang trong các túi chè khô, cà phê cất giấu trên tấm ốp trần phòng bệnh, CQĐT cũng thu giữ bộ loa đài công suất lớn, đèn nháy, đèn chớp laze... và nhiều đồ vật, tài sản liên quan.

Với việc bố trí, điều hành một đường dây ma túy tinh vi như trên của Nguyễn Xuân Quý, dư luận không khỏi hồ nghi đối tượng này có thật sự tâm thần hay bệnh án tâm thần chỉ là “kim bài miễn tội”?

Cơ quan nào kết luận đối tượng tâm thần?

Trước câu hỏi của PV về việc đối tượng Nguyễn Xuân Quý thực sự có bị tâm thần, lãnh đạo Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương I cho biết, Quý là người duy nhất thoát chết trong vụ tàu hỏa đâm ô tô ở Thường Tín vào năm 2016. Sau vụ tai nạn, đối tượng bị rối loạn tâm thần thực tổn, đã được cơ quan chức năng giám định, kết luận và đưa vào bệnh viện điều trị bắt buộc từ năm 2018.

“Khi rối loạn cảm xúc đối tượng bất chấp tất cả nên bác sỹ phải mềm mại để bệnh nhân hợp tác điều trị nếu không Quý sẽ chống đối, phá phách hoặc trốn viện. Nếu không tâm thần thật thì sao mà dùng thuốc điều trị được bởi người bình thường uống một viên đã không chịu nổi, còn Quý uống rất nhiều không sao?” - vị bác sỹ này nói và giải thích thêm trường hợp của Nguyễn Xuân Quý bệnh viện không kết luận chẩn đoán mà chỉ điều trị theo quyết định của cơ quan chức năng.

Theo báo cáo của BV Tâm thần Trung ương I gửi Bộ Y tế, ngày 8/11/2018, BV tiếp nhận điều trị theo quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh của VKSND huyện Thanh Trì (Hà Nội) đối với Nguyễn Xuân Quý. Bệnh nhân này đã được Viện Pháp y Tâm thần Trung ương kết luận mắc “Rối loạn cảm xúc thực tổn”. Sau một thời gian điều trị, tháng 9/2019, Nguyễn Xuân Quý được chuyển sang khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ truyền.

Vẫn theo tường trình của BV, đến đầu tháng 2/2021, Nguyễn Xuân Quý đã tiến hành ngăn đôi phòng để sử dụng, rồi biến phòng bệnh thành điểm “bay lắc” với hệ thống âm thanh, ánh sáng mà các y bác sỹ không hề hay biết

Nguyên giám đốc Bệnh viện Tâm thần TW I nói về vụ bệnh nhân bay lắc Ông La Đức Cương nói lịch sử ngành y tế chưa từng xảy ra việc bệnh nhân tâm thần biến nơi điều trị thành tụ điểm mua bán, sử dụng trái phép ma túy.

