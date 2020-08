An Giang:

Chiều 2/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc quy môn lớn, bắt giữ 150 người.

Theo đó, khoảng 11h cùng ngày, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ (Bộ Công an) triệt phá sới bạc quy mô lớn tại khu đất trống ở ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, huyện An Phú.

Bất ngờ ập vào sới bạc, Công an An Giang bắt giữ 150 người có liên quan. Ảnh: Tiến Tầm

Thời điểm trên, lực lượng Công an ập vào khu đất nói trên thì hàng trăm người bỏ chạy tán loạn.

Cảnh sát bắt giữ được 150 người có liên quan.

Tại hiện trường, Công an thu giữ hơn 500 triệu đồng (trên chiếu bạc, trong người những người có liên quan...), 15 con gà đá, 6 hạt xí ngầu, 1 bộ bài 52 lá, 5 ô tô và 71 xe máy, cùng nhiều tang vật khác.

Tang vật. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra ban đầu, sới bạc trên do Nguyễn Ngọc Thuận (51 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) đứng ra tổ chức.

Tại sới bạc có tổ chức phục vụ thức ăn, nước uống cho các con bạc.

Sới bạc này do Nguyễn Ngọc Thuận cầm đầu. Ảnh: Tiến Tầm

Đây là một sới bạc lớn, được Thuận sử dụng lực lượng canh đường nhiều lớp nhằm đối phó với lực lượng Công an.

Phá đường dây đánh bạc 64 nghìn tỷ ở Hà Nội Công an Hà Nội vừa bắt Trương Ngọc Tú cùng 15 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng.

Hoài Thanh