Đường dây đánh bạc qua mạng ở Sóc Trăng có hàng chục nghi can hoạt động khoảng nửa năm, cá cược dựa vào kết quả xổ số kiến thiết, đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Liên quan vụ phá đường dây đánh bạc qua mạng ở Sóc Trăng, ngày 30/11, UBND tỉnh thưởng nóng cho ban chuyên án số 1021C của Công an tỉnh này. Đây là chuyên án phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc lớn nhất tỉnh.

Theo Giám đốc Công an tỉnh Lâm Thành Sol, đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm, trước khi xảy ra đợt dịch Covid-19 lần thứ 4. Khi dịch bùng phát mạnh, các nghi can ngưng hoạt động vì những công ty xổ số kiến thiết phía Nam tạm dừng mở thưởng.

“Cuối tháng 10, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại, cũng là lúc đường dây đánh bạc hoạt động tiếp”, Đại tá Lâm Thành Sol nói.

Theo đó, dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục cho thấy các nghi can đã giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Như VietNamNet đã thông tin, lúc 16h30 ngày 26/11, các đơn nghiệp vụ Công an tỉnh Sóc Trăng đồng loạt tổ chức triệt phá chuyên án, bắt quả tang Nguyễn Quốc Thái (SN 1989, quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; tạm trú TP Sóc Trăng); Từ Phi Hải (SN 1987; ngụ TP Sóc Trăng) đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet.

Cụ thể, các đối tượng này tổ chức dưới hình thức đặt cược số lô, số đề (dựa trên kết quả xổ số kiến thiết các đài trên toàn quốc) từ các đối tượng khác, sau đó tổng hợp chuyển đến nhà cái cấp trên tại TP Cần Thơ, TP.HCM, hoặc giữ lại một phần (tự thầu).

Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh tạm giữ hình sự 20 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc”; tạm giữ trên 1,3 tỷ đồng, 26.400 USD; 50 điện thoại, máy tính bàn, laptop và nhiều tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an tỉnh khám xét, bắt giữ Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1980, ngụ TP Sóc Trăng) là người cầm đầu đường dây cờ bạc và 17 đối tượng khác cùng trú trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phá đường dây đánh bạc trên mạng do Nguyễn Thanh Nhàn cầm đầu.