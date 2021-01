Cảnh sát kinh tế TP Cần Thơ vừa bắt tạm giam gã đàn ông lừa đảo, chiếm đoạt 11 tỷ đồng của công ty phân bón và hoá chất.

Ngày 7/1, phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vy Mạnh Tiến (42 tuổi, ngụ tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan công an đọc lệnh tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Tiến

Theo điều tra ban đầu, Tiến trước đây là Phó trưởng phòng thị trường cung ứng của Công ty CP Phân bón và Hoá chất Cần Thơ (phường Trà Nóc, quận Bình Thuỷ).

Trong quá trình làm việc, Tiến lợi dụng việc thiếu kiểm tra, giám sát của công ty, làm giả hợp đồng, mạo danh các đại lý để đặt hàng nhằm bán ra thị trường, hưởng chênh lệch.

Số tiền chiếm đoạt được, Tiến lấy tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Để không bị phát hiện việc chiếm đoạt tiền bán hàng, Tiến đã làm giả các bản đối chiếu công nợ của các đại lý rồi gửi về công ty.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến 2019, Tiến đã chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng của công ty.

Bắt kế toán trưởng tham ô 200 tỷ đồng Nam kế toán trưởng ở Đồng Tháp lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình đã tham ô 200 tỷ đồng.

H.Thanh