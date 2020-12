Gắn thiết bị quay lén vào vị trí bí mật trong các phòng nghỉ của khách sạn ở Bình Dương, gã thanh niên yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để không phát tán.

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương chiều nay (18/12) đang tạm giữ Lê Đức Hùng (SN 1990, ngụ Kon Tum) để điều tra về hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao quay lén phòng nghỉ tại các khách sạn ở TP Dĩ An để cưỡng đoạt tài sản.

Lê Đức Hùng tại cơ quan công an

Theo điều tra, từ đầu tháng 8, nhiều người dân tố cáo đến cơ quan công an TP Dĩ An về việc bị một đối tượng dùng hình ảnh nhạy cảm của mình trong khách sạn để cưỡng đoạt tiền.

Qua truy xét, công an xác định Hùng là đối tượng thực hiện hành vi trên nên phối hợp với Công an TP Kom Tum (tỉnh Kon Tum) bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại đây.

Thủ đoạn của Hùng là dùng các thiết bị camera giấu kín đặt tại các vị trí khuất trong phòng nghỉ của khách sạn, sau đó ghi lại cảnh quan hệ tình dục của các cặp tình nhân.

Sau khi có hình ảnh, Hùng tiếp cận các nạn nhân để yêu cầu đưa tiền, nếu không sẽ phát tán trên mạng và gửi cho người thân.

Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu giữ camera mini, 2 điện thoại thông minh có chứa hàng chục đoạn clip ghi trong khách sạn.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận mua các thiết bị quay lén trên mạng. Từ đầu năm 2020 đến nay, đối tượng đã lắp đặt camera quay lén tại 6 khách sạn ở TP Dĩ An, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của các nạn nhân.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Xuân An