Nghi phạm Nguyễn Thanh Tuyến, ở An Giang giấu thi thể hàng xóm ngoài ruộng lúa.

Ngày 1/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thực nghiệm hiện trường vụ án “Giết người” xảy ra tại xã Nhơn Hội, huyện An Phú.

Theo điều tra ban đầu, chiều 28/1, Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, ngụ xã Nhơn Hội) bẫy điện ngoài ruộng lúa để bắt chuột.

18h cùng ngày, anh Nguyễn Văn Phúc (ngụ cùng địa phương) đi bắt cá ngang thì dính vào bẫy điện của Tuyến. Anh Phúc bị điện giật tử vong tại chỗ.

Công an thực hiện nghiệm trường vụ án. Ảnh: Tiến Tầm

Lúc này, Tuyến tắt điện rồi vác thi thể anh Phúc mang đi giấu. Sau đó, Tuyến quay lại thu gom bẫy điện rồi về nhà ngủ.

Hôm sau, người thân đi tìm anh Phúc thì Tuyến cũng đi cùng và chỉ nơi giấu xác nạn nhân. Sau đó, Phúc đến công an xã đầu thú.

Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt giam đối với Nguyễn Thanh Tuyến về hành vi “Giết người”.

T.Chí