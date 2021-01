Công an tỉnh Đắk Lắk sáng nay (25/1) cho biết, Phòng CSHS đang lấy lời khai 47 người, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc núp bóng dưới vỏ bọc đá gà, cá cược bằng bia và thuốc lá.

Sau một thời gian theo dõi, trưa 24/1, tổ công tác của Phòng CSHS, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an huyện Krông Pắk ập vào trường gà ngay giữa trung tâm thị trấn Phước An, bắt quả tang 47 người tham gia đá gà ăn tiền.

Công an bắt giữ hàng chục đối tượng đá gà ăn tiền bằng hình thức cá cược bia và thuốc lá

Chủ trường gà là Trần Văn Cường (39 tuổi, trú thị trấn Phước An, Krông Pắk). Đối tượng Cường xây trường gà tại nhà và thường xuyên tổ chức cho các con bạc đến đây cá cược.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng và dư luận nhân dân, đối tượng Cường quy định các con bạc đến chơi không được cá cược trực tiếp bằng tiền mặt mà phải cá cược bằng thùng bia hoặc cây thuốc lá.

Bia và thuốc lá đều do Cường bán với giá cao hơn thị trường. Sau khi các con bạc thắng, Cường mua lại bia và thuốc lá với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch.

Ngoài ra, đối tượng Cường còn bán đồ ăn, nước uống cho các con bạc để kiếm lời.

Cơ quan công an xác định trường gà này cá cược từ 20 - 30 triệu đồng/ngày.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 35 xe máy, 1 xe ô tô và 4 cặp gà của các con bạc.

Trùng Dương