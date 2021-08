Trong lúc chuẩn bị chuyển túi bánh mỳ vào trong phường Chương Dương tại cơ đê 401, Huy bị công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) kiểm tra và phát hiện một túi ma túy đá.

Công an quận Hoàn Kiếm trưa nay cho VietNamNet biết, tối qua (4/8), tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ trên tuyến cơ đê 401 phát hiện một nam thanh niên đang định chuyển túi bánh mì vào trong khu cách ly phường Chương Dương.

Nhận thấy đối tượng có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác kiểm tra hành chính và phát hiện trong túi bánh mỳ có một gói tinh thể màu trắng. Qua đấu tranh tại chỗ, xác định đối tượng tên là Bùi Quốc Huy (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).

Bùi Quốc Huy tại hiện trường phường Chương Dương

Tang vật của vụ việc

Bước đầu, Huy khai nhận, gói tinh thể màu trắng giấu trong túi bánh mì là ma tuý đá, định chuyển vào cho người khác trong phường Chương Dương. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 trên cơ đê 401, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt nhiều trường hợp ra ngoài không lý do. Cụ thể, tối 2/8, Công an quận phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phòng chống dịch phát hiện nhiều trường hợp vi phạm.

Tổ công tác phát hiện 9 trường hợp có hành vi trốn tránh các chốt kiểm soát trên địa bàn phường Phúc Tân. Các trường hợp trên có hành vi leo vào, ra để nhận đồ qua cơ đê 401. Khi kiểm tra, tất cả đều không xuất trình được lý do ra đường.

Căn cứ vi phạm của 9 trường hợp nêu trên, Công an quận Hoàn Kiếm bàn giao cho UBND phường phúc Tân để ra quyết định xử phạt hành chính. Mỗi cá nhân bị phạt 2 triệu đồng về hành vi ra ngoài không có lý do.

Đoàn Bổng