Bị công an truy bắt ráo riết, hai kẻ trộm xe máy ra tay đâm chết bác sĩ nha khoa ở Bình Dương đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nguồn tin của PV VietNamNet chiều 7/5 cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang lấy lời khai, đồng thời di lý hai đối tượng về Bình Dương để điều tra.

Nguyễn Hữu Thủy bị công an bắt giữ

Nguyễn Văn Đông

Hai đối tượng gồm: Nguyễn Văn Đông (SN 1991, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Hữu Thủy (SN 1992, quê tỉnh Nghệ An). Thủy bị công an bắt giữ tại TP Vinh (Nghệ An).

Hai đối tượng đã trộm xe máy và đã đâm chết anh Phạm Văn Tài (SN 1988, ngụ phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, là bác sĩ nha khoa) vào đêm 4/5.

Sau hơn 2 ngày lẩn trốn cùng với sự truy bắt quyết liệt của công an, hai đối tượng đã ra đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, cả hai đã thừa nhận hành vi trộm cắp xe máy và giết người. Hai đối tượng này không có nghề nghiệp ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương đã treo thưởng số tiền lên đến 100 triệu đồng cho người dân cung cấp thông tin về đối tượng, đồng thời gửi hình ảnh nhận dạng đến tất cả công an các tỉnh, thành đề nghị truy bắt.

Như đã thông tin, tối 4/5, anh Tài phát hiện một thanh niên đang lấy trộm xe máy đối diện phòng khám của mình nên chạy ra ngăn cản. Lúc này, tên trộm đã rút dao thủ sẵn trong người đâm gục nạn nhân.

Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy của đồng bọn đợi sẵn rời khỏi hiện trường.

Công an truy tìm kẻ trộm xe máy, đâm bác sĩ tử vong ở Bình Dương Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định được hình ảnh của kẻ trộm xe máy đâm chết nam bác sĩ khi bị ngăn cản ở Bình Dương.

Xuân An