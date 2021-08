Kiểm tra quán karaoke hoạt động giữa đại dịch Covid-19, công an phát hiện 25 người tụ tập "bay lắc" trong bốn phòng hát.

Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam hôm nay tạm giữ L.K.H. (26 tuổi) để điều tra về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài H., cảnh sát tạm giữ 15 người khác để làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, rạng sáng ngày 2/8, Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Lý Nhân phối hợp với Công an thị trấn Vĩnh Trụ phát hiện quán karaoke Hoạt Nga (do H. làm quản lý) phục vụ khách bất chấp lệnh dừng hoạt động của UBND tỉnh.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện 25 người gồm 11 nam và 14 nữ tụ tập bay nhảy trong bốn phòng hát có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Xét nghiệm cho thấy, 24 người dương tính với ma túy.

Nhóm thanh niên bay lắc làm việc với cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nam

Cũng tại tỉnh Hà Nam, ngày 20/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Thanh Liêm phối hợp với Công an xã Thanh Nguyên kiểm tra quán karaoke Điểm Hẹn do Vũ Bình Minh (SN 1977, thôn Trung Hạ Đại Vượng, xã Thanh Nguyên) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra cơ quan chức năng bắt quả tang 9 đối tượng, gồm 6 nam, 3 nữ (trú tại nhiều tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy để “bay lắc". Kết quả kiểm tra nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy.

Hà An