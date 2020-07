Khi ập vào quán bar B-Club ở quận Bình Tâm, công an phát hiện cả trăm người đang thác loạn, phê ma tuý.

Rạng sáng 23/7, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý - Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an phường Bình Trị Đông A bất ngờ đột kích vào quán bar B-Club nằm trên đường Lê Văn Quới. Thời điểm ập vào, công an phát hiện bên trong quán bar khoảng 150 người đang ăn chơi thác loạn, có dấu hiệu phê ma tuý.

Bên trong quán bar B-Club lúc rạng sáng

Dân chơi vứt phi tang ma tuý vào các ngóc ngách

Nhiều dân chơi bị bất ngờ, tháo chạy nhưng các cửa đã bị lực lượng công an chốt chặn. Công an tiến hành kiểm tra hành chính từng người và đưa về trụ sở Công an 150 người để tiếp tục làm việc.

Bên trong quán bar B-Club, công an phát hiện, thu giữ nhiều viên nén, gói ma tuý bị các dân chơi vứt phi tang dưới gầm bàn ghế, sàn nhà và các ngóc ngách khác.

Qua kiểm tra, Công an làm rõ, 42/150 người có kết quả dương tính với ma tuý.

150 dân chơi bị đưa về trụ sở Công an và qua kiểm tra có 42 người dương tính với ma tuý

Quán bar B-Club bị lập biên bản với nhiều lỗi vi phạm hành chính như buông lỏng quản lý để khách sử dụng ma tuý tại tụ điểm kinh doanh, hoạt động quá giờ quy định, vi phạm về PCCC…

Đầu tháng 6 vừa qua, Công an quận Bình Tân đã từng một lần kiểm tra và phát hiện những vi phạm tương tự tại quán bar này.

Băng nhóm ma tuý 'khủng' luôn thủ súng, hoạt động ngay trung tâm Sài Gòn Có phi vụ giao dịch giữa trung tâm Sài Gòn, nhóm đối tượng sử dụng cả phụ nữ đi giao ma túy bằng xe đạp.

Phước An