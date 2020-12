Bình Thuận:

Hơn 10 ngày xác minh, phân loại 100 đối tượng nghi vấn, Ban chuyên án Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt được nữ nghi phạm giết người cướp tài sản gây hoang mang dư luận khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Chiều 15/12, Công an tỉnh Bình Thuận đã thông tin về công tác điều tra, làm rõ vụ án "Giết người, cướp tài sản", xảy ra vào đêm 1/12 tại thị trấn Phan Rí Cửa (huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận).

Theo Công an tỉnh Bình Thuận, chiều 1/12, cơ quan CSĐT nhận được tin báo tại khu phố Song Thanh 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong xảy ra một vụ án mạng, nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. (SN 1970, người địa phương) tử vong tại nhà riêng, trên người có nhiều thương tích.

Công an tỉnh Bình Thuận thông tin vụ án giết người cướp tài sản gây xôn xao dư luận.

Nhận tin báo, cơ quan điều tra khẩn trương đến hiện trường, công tác khám nghiệm ban đầu cho thấy đây là án mạng, nạn nhân đã bị hung thủ sát hại, trên người có nhiều thương tích, trong đó có vết thương trên đỉnh đầu, đồ đạc trong nhà không có xáo trộn.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó bà L. có đeo nhiều trang sức nhưng thời điểm phát hiện tử vong thì số tài sản này đã không còn.

Nhận định đây là một vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo điều tra. Ban chuyên án cũng được thành lập do Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban để khẩn trương truy bắt hung thủ.

Đại tá Phạm Thật, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT làm Trưởng ban để truy bắt hung thủ.

Hơn 10 ngày xác minh, phân loại hơn 100 đối tượng nghi vấn, đến khuya 12/12, Ban chuyên án đã bắt giữ được Lê Thị Chanh (SN 1972, quê Thừa Thiên Huế), Chanh là hung thủ đã ra tay sát hại bà L.

Tại cơ quan điều tra, Chanh khai nhận, do có mối quan hệ quen biết với nạn nhân là bà Nguyễn Thị L. và biết rõ bà L. đơn thân, sống một mình nên Chanh đến nhà bà L. với mục đích giết bà Lan để cướp tài sản.

Theo kế hoạch đã định sẵn, đêm 30/11, Lê Thị Chanh tới ngủ nhờ nhà bà L., khi bà L. ngủ say, Chanh đã sử dụng chày đánh liên tục vào đầu, dùng tay bóp cổ, rồi dùng gối đè lên mặt khiến bà L. tử vong. Sau đó, Chanh lấy 2 chiếc nhẫn, 1 bộ vòng ximen (7 chiếc), 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai của nạn nhân rồi xóa dấu vết hiện trường.

Để tránh bị cơ quan công an truy bắt, Chanh bắt xe vào huyện Bình Chánh (TP.HCM) thuê nhà nghỉ lẩn trốn cho đến khi bị bắt. Ban chuyên án đã thu giữ 2 sợi dây chuyền vàng mà Chanh đã đem cầm cố lấy 15 triệu đồng tiêu xài và chiếc nhẫn Chanh cho người tình.

Đối tượng Lê Thị Chanh tại cơ quan công an.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, đối tượng Lê Thị Chanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ban chuyên án cũng xác định Lê Thị Chanh là đối tượng ham mê cờ bạc. Chanh rất có kinh nghiệm trong việc đối phó cơ quan điều tra và biết tạo dựng những chứng cứ ngoại phạm.

Đáng chú ý, khi lẩn trốn Chanh còn thủ một con dao, về sau Chanh khai mang theo dao nhằm mục đích sát hại lễ tân khách sạn tại nơi lẩn trốn để lấy tài sản.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các thành viên Ban chuyên án trong đấu tranh, làm rõ hung thủ gây ra vụ án trên, đồng thời quyết định thưởng nóng cho Ban chuyên án.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận cũng gửi lời cảm ơn đến các cơ quan báo chí đã cùng lực lượng Công an tỉnh trong việc đưa những thông tin kịp thời về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các hoạt động lớn của Công an tỉnh trong thời gian qua và thông tin chi tiết về vụ án để người dân nâng cao cảnh giác với tội phạm và công tác vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm.

