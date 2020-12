Đang ngồi nhậu thì những người cùng bàn xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả khiến một người tử vong và năm người khác bị thương.

Công an quận Bình Tân, TP.HCM thông tin, vừa bắt giữ đối tượng Đặng Đức Vĩ (SN 1971, ngụ ở địa phương) là nghi phạm tấn công khiến một người chết và năm người bị thương vừa xảy ra trên địa bàn.

Hiện công an quận Bình Tân đang củng cố hồ sơ để chuyển giao đối tượng cho cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhằm mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nạn nhân tử vong là Đặng Trọng Th (SN 1968).

Hiện trường vụ hỗn chiến là quán cháo vịt ở trong một con hẻm nhỏ

Theo thông tin ban đầu, tối 20/12 Vĩ cùng ông Th và ba người khác ngồi nhậu trong quán cháo vịt ở đường Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Lúc này giữa Vĩ và người ngồi cùng bàn là ông Trương Vĩnh Phước (SN 1977) có mâu thuẫn, cự cãi lớn tiếng.

Vĩ có dùng tay đánh vào mặt ông Phước. Những người cùng bàn bức xúc trước cách hành xử của Vĩ nên đã chửi bới và dùng chai bia đánh Vĩ.

Ông Đặng Đức Vinh (SN 1979, là em trai của ông Vĩ) hay tin anh mình bị đánh, đang có mặt gần đó nên chạy đến can ngăn.

Trong lúc hỗn chiến, Vĩ dùng vỏ chai bia tấn công bốn người cùng bàn nhậu bị thương tích. Ông Vinh và Vĩ cũng bị thương.

Cả sáu người được người dân xung quanh và Công an đưa vào bệnh viện cấp cứu. Riêng ông Th tử vong, năm người còn lại thương tích ở các mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Vào cuộc điều tra, Công an tạm giữ nghi can Vĩ để điều tra. Công an hiện đang làm rõ hành vi của những người liên quan.

Thông tin mới vụ hỗn chiến nổ súng ở quán karaoke Sài Gòn Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho hay, vừa bắt giữ 5 đối tượng thuộc 2 nhóm tham gia vụ hỗn chiến có nổ súng xảy ra tại quán karaoke Dubai, đường số 4, phường 4 xảy ra vào chiều 30/9.

Linh An