Bằng hình thức huy động tiền kinh doanh hải sản, một người phụ nữ ở Bình Dương “ôm” trọn hàng chục tỷ đồng bỏ trốn.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương chiều nay cho biết, đơn vị đang truy tìm “nữ quái” có hành vi chiếm đoạt 21,9 tỷ đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Lê Thị Tuyết bị công an truy tìm do có hành vi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Theo đó, cơ quan công an phát thông báo truy tìm đối với Lê Thị Tuyết (SN 1975, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, trước đó đối tượng này đã huy động vốn bằng tiền mặt của nhiều người dân dưới hình thức kinh doanh hải sản. Sau khi nhận tiền, Tuyết đã rời khỏi nơi cư trú, không xác định được nơi ở.

Số tiền mà Tuyết chiếm đoạt lên tới 21,9 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương thông báo đến cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Lê Thị Tuyết đề nghị báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương.

Trước đó, cũng tại Bình Dương liên tiếp xảy ra tình trạng lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng thông qua các hình thức kinh doanh như bất động sản, buôn bán vải,…

Xuân An