Chiều 17/12, Trung tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng Công an TP Long Xuyên (tỉnh An Giang), các đơn vị nghiệp vụ của công an TP vừa triệt phá trường gà ăn thua bằng tiền quy mô lớn, bắt 36 người.