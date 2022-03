Nhóm đối tượng do Hoàng Quang Chương cầm đầu được doanh nghiệp thuê để bảo vệ thủy điện đã xảy ra xô xát với người dân địa phương.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết ngày 28/3 đã ra quyết định khởi tố 24 bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định đối với 24 bị can để điều tra, xử lý.

Như đã đưa tin trước đó, khoảng 14h20 ngày 14/3, tại khu vực thi công tuyến đập đầu mối của thủy điện Mây Hồ thuộc thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai), do chưa thống nhất được đơn giá hỗ trợ giữa Công ty TNHH năng lượng Mây Hồ (là chủ đầu tư) với một số hộ dân trên địa bàn, nên các hộ dân đã ngăn cản không cho thi công vì cho rằng quá trình thi công ảnh hưởng đến nguồn nước đang sử dụng để nuôi cá hồi tại hệ thống bể của các hộ dân.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: Công an Lào Cai

Nhằm tiếp tục thực hiện tiếp công trình thủy điện Mây Hồ, đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV xây dựng An Phú (có địa chỉ tại số 788, đường Điện Biên Phủ, phường Phan Xi Păng, thị xã Sa Pa) đã thuê Hoàng Quang Chương (SN 1979), trú tại tổ 12 phường Cốc Lếu, TP Lào Cai đến bảo vệ công trường với giá tiền là 200 triệu đồng.

Qua đó, Chương đã liên hệ với một số đối tượng đầu mối và thu nạp khoảng 60 người từ nhiều địa phương khác nhau, trong đó có 8 đối tượng có tiền án, tiền sự. Bản thân Hoàng Quang Chương cũng có 2 tiền án về tội cố ý gây thương tích và tội cướp tài sản.

Sau đó, Chương cùng đồng bọn thuê 2 xe ô tô transit lần lượt đưa lên khu vực thủy điện Mây Hồ cùng với một bao tải chứa 60 đoạn gậy bằng tuýp sắt để làm hung khí ngăn cản không cho người dân vào khu vực thi công.

Tại đây, một số người của Hoàng Quang Chương đã dùng tuýp sắt đánh nhau với người dân, hậu quả khiến 17 người dân và 9 người của Hoàng Quang Chương bị thương tích, 1 xe ô tô bị hư hỏng.

Do người dân có lực lượng áp đảo nên những người do Chương cầm đầu rút vào cố thủ tại lán trại của thủy điện Mây Hồ.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương vận động, giải tán đám đông và đưa các đối tượng về trụ sở Công an thị xã Sa Pa để điều tra, làm rõ.

Ngày 25/3/2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 14/3/2022 tại thôn Lủ Khẩu, xã Ngũ Chỉ Sơn và tới ngày 28/3/2022 tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 24 đối tượng, trong đó có đối tượng cầm đầu là Hoàng Quang Chương để điều tra theo quy định.

Đối với số người dân có liên quan đến việc ném đá gây thương tích cho các đối tượng trong nhóm người của Hoàng Quang Chương bị thương; Hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là chiếc xe ô tô con; Đơn vị thi công là Công ty TNHH MTV xây dựng An Phú, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa cũng đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ trách nhiệm liên đới để có cơ sở giải quyết.

