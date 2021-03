Công an đã khởi tố 8 bị can vụ học sinh ở Đồng Tháp bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Đồng Tháp xác nhận, cơ quan CSĐT đã khởi tố 8 bị can trong vụ "học sinh bị lôi từ trường ra bên ngoài đánh dã man". 8 bị can bị khởi tố về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Trong đó, cơ quan điều tra bắt tạm giam đối với Đào Nhật Hào (19 tuổi) và Nguyễn Văn Trí (18 tuổi), cùng ngụ huyện Tháp Mười. Những bị can còn lại được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú, do dưới 18 tuổi.

Nhóm thanh thiếu niên liên quan vụ việc, trong đó Hào ở giữa, Trí đứng bìa phải. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo cơ quan điều tra, L.V.K (17 tuổi, ngụ tỉnh Long An, học sinh lớp 11 hệ GDTX - Trường THPT Tháp Mười) và L.H.Th (18 tuổi, ngụ huyện Tháp Mười, đã nghỉ học) xảy ra mâu thuẫn.

Th. cùng nhóm bạn đón đường, khống chế K. đưa đến chỗ vắng để đánh. Sau khi bị đánh, K. gọi cho nhóm bạn đến Trường THPT Đốc Binh Kiều khống chế hai nam sinh N.H.B và Đ.M.T (cùng học sinh lớp 12CB5, là bạn của Th.) để đánh uy hiếp Th. ra mặt.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên xông vào trường bắt hai học sinh đem ra ngoài đánh được camera ghi lại

Theo xác nhận của BV đa khoa khu vực Tháp Mười, em T. bị chấn thương bên ngoài không nhập viện; B. chấn thương phần mềm vùng đầu và ngón tay. Còn K. chấn thương phần mềm vùng mặt, bụng.

Công an huyện Tháp Mười đã triệu tập hơn 10 thanh thiếu niên có liên quan để làm rõ vụ việc, trong đó có Hào và Trí.

Công an huyện Tháp Mười cho biết, nguyên nhân vụ việc từ mâu thuẫn nhất thời giữa các em học sinh cá biệt trong trường liên kết với học sinh đã bỏ học để đánh nhau, không có yếu tố băng nhóm phức tạp thanh toán lẫn nhau.

T.Chí