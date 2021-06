Trần Mạnh Phương (43 tuổi, tự Phương “cối”), bị công an bắt giam về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Ngày 15/6, cơ quan Cảnh sát điều Công an TP Cần Thơ, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Mạnh Phương (ở quận Bình Thủy) và Huỳnh Đắc Nghĩa (tự Nghĩa “cọp”, 43 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) cùng 6 người khác điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Phương "cối" và Nghĩa "cọp" tại thời điểm bị cảnh sát bắt giữ

Hôm 2/6, hơn 120 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, cơ động, Công an quận Ninh Kiều ập vào 3 địa điểm bắt quả tang 51 đối tượng đánh bạc và sử dụng trái phép chất ma túy trên đường Châu Văn Liêm, Trần Hoàng Na và tại karaoke Gold (đường Nguyễn Việt Hồng).

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ hơn 500 triệu đồng, 2 gói ma túy tổng hợp, cùng nhiều tang vật có liên quan. Qua điều tra, các điểm tệ nạn xã hội trên do Phương “cối” và Nghĩa “cọp” cầm đầu tổ chức.

Hiện trường vụ việc

Ngoài việc điều tra về hành vi đánh bạc, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ điều tra đối với Phương “cối” và Nghĩa “cọp” cùng những người liên quan về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

