Chiều 10/5, Đại tá Phan Đăng Hà, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với phạm nhân Lê Hoàng Quang (21 tuổi, trú xã Xà Bang, huyện Châu Đức) để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Lê Hoàng Quang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định là nghi can đánh tử vong phạm nhân Nguyễn Quang Lập (SN 1984, trú tại xã Bình Giã, huyện Châu Đức) trong nhà tạm giữ công an.

Theo điều tra của cơ quan công an, phạm nhân Lập bị phạt 6 tháng tù về tội đánh bạc, sau đó tự đến nhà tạm giữ Công an huyện Châu Đức để thi hành án vào sáng ngày 4/5 và được bố trí tại phòng A3.

Phạm nhân Lập bị đánh với nhiều vết thương trên người.

Đến ngày 7/4, phạm nhân Lập được chuyển đến giam giữ tại phòng A1, trong phòng này có 5 phạm nhân khác, trong đó có phạm nhân Lê Hoàng Quang. Thời điểm này, Quang đang chấp hành án 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông, sắp kết thúc án tù.

Khoảng 17h chiều 7/5, trong khi Lập chuyển đến phòng thì gặp Quang đi lao động về. Tại đây, Lập lớn tiếng nói vọng ra ngoài yêu cầu mở cửa buồng giam để Lập về nhà thì Quang khuyên không làm ồn nhưng Lập không nghe mà lớn tiếng nói lại nên Quang dùng tay chân đấm, đá vào người Lập.

Lúc này, một cán bộ quản giáo đi qua yêu cầu cả hai không đánh nhau nên cả hai không đánh nhau nữa. Sau đó, Quang được cán bộ quản giáo mở cửa cho đi ra ngoài lấy thức ăn cho các phạm nhân khác, khi đi lấy thức ăn Quang đã lén lấy trộm gậy cao su của tổ thi hành án và giấu đi.

Đến 21h, anh Lập tiếp tục ồn ào đòi mở cửa phòng giam đi về nhà thì Quang giải thích, yêu cầu anh Lập giữ trật tự, nhưng anh Lập không nghe nên Quang dùng chân đá và gậy đánh liên tục vào người Lập.

Sau khi thấy anh Lập không phản kháng nữa thì Quang dừng lại về chỗ nằm. Một lúc sau, Quang lấy một viên thuốc giảm đau dạng viên sủi đưa cho anh Lập uống rồi đi ngủ. Đến sáng 8/5, Quang phát hiện anh Lập đã chết nên báo cho cán bộ quản giáo của nhà tạm giữ.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm đình chỉ công tác tổ trực hôm xảy ra sự việc để làm rõ trách nhiệm liên quan, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

