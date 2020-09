Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng sau khi xác định người này liên quan vụ sập taluy làm 4 công nhân tử vong.

Ngày 23/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố bị can đối với Lê Quang Hưng (40 tuổi, ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người.

Qua điều tra, cảnh sát xác định người này liên quan đến vụ sập taluy làm 4 công nhân tử vong tại công trường thuộc Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Phú Thọ 24/7.

Sự việc xảy ra sáng 1/9. Khi đang làm việc, 4 công nhân là Nguyễn Kim Đồng (44 tuổi), Hà Thị Minh (40 tuổi), Nguyễn Văn Hải (41 tuổi) và Nguyễn Thị Loan (53 tuổi, cùng ngụ Phú Thọ) bị một phần của kè taluy cao khoảng 4 m, dài 20 m đè lên người.

Các nạn nhân tử vong vì đa chấn thương, ngạt thở do đất đá vùi lấp.

Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở nơi đông người.

Theo zingnews.vn