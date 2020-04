Sai phạm trong đền bù, giải phóng mặt bằng dự án, Chủ tịch phường bị khởi tố, 2 người khác cùng bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm để xảy ra sai phạm.

Chiều nay, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Hùng Liên (SN 1966) - Chủ tịch UBND phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn) về hành vi “Vi phạm quy định về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất”.

Ông Đinh Hùng Liên, Chủ tịch UBND phường Điện Dương bị khởi tố

Ngoài ra, Lê Văn Cảm (SN 1967) - Trưởng Phòng TNMT thị xã Điện Bàn và Lê Thương (SN 1958) - cựu GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Điện Bàn cũng bị khởi tố về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Liên là Chủ tịch UBND phường Điện Dương, thành viên tổ kiểm kê, giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương. Liên có trách nhiệm xác nhận nguồn gốc đất, thống kê tài sản gắn liền trên đất bị thu hồi.

Tuy nhiên, Liên đã sai phạm trong quá trình đền bù, thực hiện dự án, tạo điều kiện cho người khác lập mới 2 trại tôm trái phép.

Trong khi đó, Thương và Cảm đã không thực hiện hết trách nhiệm trong việc chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm kê, lập phương án, áp giá bồi… đối với khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương Với các sai phạm trên, các đối tượng trên đã gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra.

Liên quan đến vụ án trên, tháng 4/2019, Công an Quảng Nam đã bắt tạm giam 3 đối tượng gồm Lê Tự Trung, Nguyễn Ngọc Đãi (cả 2 là cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất Điện Bàn) và Trần Việt Hùng - cán bộ thẩm định Phòng TNMT thị xã Điện Bàn.

Cơ quan chức năng ra quyết định khởi tố bị can Lê Tự Trung (ngoài cùng bên phải)



Trung, Đãi và Hùng được giao nhiệm vụ thực hiện việc áp giá, lập phương án đền bù, thẩm định phương án đền bù đối với đất của các hộ dân nằm trong dự án Khu dân cư dịch vụ du lịch làng chài Điện Dương.

Tuy nhiên, cả 3 đã đền bù trái quy định của nhà nước cho 21 trại nuôi tôm của 16 hộ dân thuộc khu vực dự án, gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.

Lê Bằng