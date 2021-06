Người đàn ông ở Đồng Nai dùng thẻ công vụ giả của Bộ Công an đòi gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang bị cách ly tập trung.

Thông tin từ Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai chiều nay (2/6) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Lộc vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Toàn (SN 1976, ngụ TP Biên Hòa) để điều tra về hành vi “Giả mạo vị trí công tác”.

Đối tượng Vũ Toàn tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Đồng Nai

Toàn là đối tượng đã dùng thẻ công vụ giả của Bộ Công an đến khu cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19 ở xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) yêu cầu gặp 5 người Trung Quốc đang cách ly tại đây.

Theo điều tra, vào khoảng 15h ngày 23/5, Toàn cùng với Đào Văn Bình (64 tuổi), Phạm Thị Hồng Vân (64 tuổi, vợ ông Bình), Cao Quốc Nam (66 tuổi) đi ô tô đến khu cách ly y tế ở xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc.

Tại đây, Toàn tự giới thiệu mình là cán bộ thuộc Bộ Công an, xuất trình một thẻ "công vụ đặc biệt" có tên Vũ Văn Toàn, chức vụ chuyên viên kinh tế, công tác tại "tổ công tác đặc biệt", "cố vấn Ban chiến lược".

Sau đó, Toàn yêu cầu được gặp 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đang bị cách ly tại đây.

Thấy Toàn có biểu hiện nghi vấn, lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch đã thông báo cho Công an huyện Xuân Lộc để làm việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã phát hiện đối tượng này dùng thẻ giả nên tiến hành tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, Toàn khai nhận đã sử dụng thẻ công vụ đặc biệt giả, mạo danh cán bộ của Bộ Công an để tìm cách tiếp cận 5 người Trung Quốc trong khu cách ly.

Cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Xuân An