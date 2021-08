Cơ quan điều tra khởi tố ông Nguyễn Chí Tâm, Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Thành Tâm ở TP Cà Mau vì cho công ty hoạt động trái phép làm lây lan dịch bệnh.

Ngày 29/8, nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Cà Mau (Cà Mau) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chí Tâm (39 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Thành Tâm (Công ty thủy sản Thành Tâm) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người.

Công nhân Công ty thủy sản Thanh Tâm đi cách ly tập trung. Ảnh: Cổng TTĐT UBND tỉnh Cà Mau

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch Covid-19, ông Tâm đã hoạt động sản xuất kinh doanh khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

Việc này vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh trong phòng, chống dịch Covid-19, gây hậu quả làm lây nhiễm bệnh cho người khác và phát sinh lớn chi phí phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 21/8, ngành chức năng Cà Mau phát hiện một nữ công nhân của Công ty thủy sản Thành Tâm dương tính với nCoV.

Ngày 22/8, Công an TP Cà Mau khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác tại Công ty thủy sản Thành Tâm.

Đến nay, ổ dịch liên quan công ty này đã có 30 F0.

T.Chí