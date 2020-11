Người chồng ở Vĩnh Long đâm chết người khi giải cứu vợ bị bắt cóc bị khởi tố để điều tra về hành vi giết người.

Sáng 20/11, trao đổi với VietNamNet, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, Phó GĐ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ ngụ xã Long An, huyện Long Hồ) để điều tra về hành vi giết người.

Nghi can Trần Ngoại Giao bị khởi tố hành vi giết người. Ảnh: Thanh Nam

Các bị can khác, trong đó có bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, quê xã Long An, Long Hồ, hiện tạm trú tại huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) bị khởi tố để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo Đại tá Huỳnh Thanh Mộng, bà Chi có vai trò cầm đầu, thuê người bắt cóc con gái là chị Võ Thị Thúy Hằng (29 tuổi).

Theo kết quả điều tra, bà Chi thuê nhóm người gồm: Nguyễn Văn Tiến (29 tuổi); Nguyễn Văn Vĩnh; Nguyễn Văn Dũng (cùng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Dương Vĩnh Tiến (35 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Minh Tuấn và Nguyễn Thanh Nhựt (21 tuổi, con trai bà Chi) đi ô tô từ Vũng Tàu xuống xã Long An, huyện Long Hồ tìm bắt chị Thuý Hằng.

Hiện trường vụ việc

khoảng 10h ngày 15/11, nhóm người nói trên xông vào quán cà phê, dùng bình xịt hơi cay tấn công và kéo chị Hằng đưa lên ô tô.

Nghe tiếng la lớn của vợ, chồng của chị Hằng là Ngoại Giao chạy ra giải cứu. Giao cầm cây thanh sắt đâm về phía nhóm người nói trên. Hậu quả làm Nguyễn Minh Tuấn tử vong, còn Nguyễn Văn Dũng cũng bị đâm trọng thương, được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu.

Sau khi sự việc xảy ra, Giao đã đến công an đầu thú.

Tình tiết mới vụ chồng đâm chết người khi giải cứu vợ bị bắt cóc Chiều 19/11, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, bà Võ Thị Kim Chi (53 tuổi, quê xã Long An, Long Hồ, hiện tạm trú tại huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) đã ra đầu thú.

H.Thanh