Do thiếu tiền tiêu xài, 3 thanh niên ở Bình Dương lên kế hoạch thuê taxi chở đến đoạn đường vắng rồi dùng dao khống chế tài xế cướp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Phan Thanh Tuấn (SN 1999, quê Cần Thơ), Hoàng Gia Lâm (SN 1999, quê Đắk Lắk) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Phan Thanh Tuấn tại cơ quan công an

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đang truy bắt đối tượng Đoàn Quốc Vinh (SN 2000, ngụ TP.HCM) cùng tham gia nhóm cướp này.

Theo điều tra, do thiếu tiền tiêu xài nên Tuấn rủ Lâm và Vinh thuê xe taxi chở đến khu vực vắng để ra tay cướp tài sản.

Tối ngày 3/8, nhóm này gọi xe taxi Grap do anh Nguyễn Hồng Hà (SN 1984, ngụ Bình Dương) làm tài xế đến khu vực chợ Đông Đô (phường An Phú, TP Thuận An) để chở về TP Thủ Dầu Một.

Khi đến đoạn đường vắng ở phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một, Tuấn bất ngờ rút con dao tự chế kề vào cổ anh Hà uy hiếp, yêu cầu anh này đưa toàn bộ tiền và điện thoại di động.

Sau khi cướp được hơn 3 triệu đồng cùng điện thoại, nhóm này mở cửa xe chạy bộ tẩu thoát.

Đối tượng Hoàng Gia Lâm (trái) và Đoàn Quốc Vinh

Qua trình báo của tài xế, Công an phường Phú Mỹ, Phú Tân phối hợp với Công an TP Thủ Dầu Một tổ chức truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 3h sáng, Công an đã bắt giữ được Tuấn khi đang đi bộ trong khu công nghiệp ở phường Phú Tân cùng tang vật gây án

Ngày 6/8, đối tượng Hoàng Gia Lâm đã đến trụ sở Công an để đầu thú. Riêng Vinh vẫn đang bỏ trốn, bị cơ quan công an truy bắt.

