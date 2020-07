Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Tâm Long, Phó phòng phụ trách Phòng Chính sách (Ban dân tộc tỉnh Nghệ An) hai tội danh liên quan đến đề án phát triển người Ơ Đu.



Hôm nay (31/7), Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, sau quá trình tạm giữ điều tra, cơ quan CSĐT (PC03) Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị can Nguyễn Tâm Long (SN 1974, trú tại xóm Hòa Tiến, xã Hưng Lộc, TP Vinh), Phó phòng phụ trách Phòng Chính sách dân tộc (Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An) bị khởi tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015.

Nguyễn Tâm Long tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, cơ quan CSĐT cũng ra các quyết định khởi tố Lê Văn Sơn (SN 1962, trú tại xóm 20, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn và Nguyễn Đình Thịnh (SN 1981, trú tại xã xóm 20, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn về tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Nguyễn Đình Thịnh Phó Giám đốc Công ty CP Xây dựng Văn Sơn

CQĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Tâm Long và Lê Văn Sơn; riêng Nguyễn Đình Thịnh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

