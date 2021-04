Có đối tượng khai nhận, tụ tập đua xe cho đỡ buồn. Đối tượng khác khai báo, dùng mạng xã hội kêu gọi, lôi kéo đua xe là để bán xe độ, phụ tùng xe.

Liên quan đến vụ án “tổ chức đua xe trái phép” mà Công an TP.Thủ Đức khởi tố để điều tra, đến nay đã làm rõ hành vi của năm bị can bị bắt giữ.

Hiện công an đang truy bắt các đối tượng có vai trò cầm đầu, tổ chức chặn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây để đua xe rạng sáng 19/3.

Năm đối tượng bị khởi tố về hành vi “gây rối trật tự công cộng” gồm: Nguyễn Hoàng Thái Duy (SN 1993), Nguyễn Phú Trung (SN 1999), Trần Minh Nhật (SN 2000), Nguyễn Việt Anh (SN 1995), cùng ngụ tại TP.Thủ Đức và Đỗ Tiến Dũng (SN 1999, ngụ tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai).

Bị can Đỗ Tiến Dũng khai, đăng hình ảnh đua xe để kêu gọi, lôi kéo các quái xế xuống đường... thi tài là để bán xe độ, phụ tùng xe

Tại cơ quan công an, năm đối tượng thừa nhận hành vi và tỏ ra ăn năn, hối hận, mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trong năm đối tượng trên, Đỗ Tiến Dũng có vai trò tích cực nhất. Công an xác định, Dũng không trực tiếp xuống đường, đua xe vào rạng sáng 19/3 nhưng đối tượng này đã đăng tải các bài viết về đua xe, các hoạt động tụ tập gây rối để lôi kéo nhiều thanh thiếu niên xuống đường thi tài.

Dũng khai, mục đích của việc làm nói trên là câu like, sức hút cho facebook cá nhân để bán xe độ và các loại phụ tùng xe.

Bị can Nguyễn Hoàng Thái Duy khai, lôi kéo bạn bè chặn cao tốc, đua xe là để cho... đỡ buồn

Trong nhóm trên, Nguyễn Hoàng Thái Duy cũng có vai trò quan trọng,. Cụ thể, Duy trực tiếp cầm lái xe độ cùng một số đối tượng khác chặn một đoạn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây cho các quái xế so tài. Duy tham gia lôi kéo, rủ rê nhiều bạn bè tham gia.

Duy khai, thấy bạn bè buồn nên rủ nhau đi đua xe cho… đỡ buồn.

Các bị can còn lại cũng thừa nhận, buồn nên xuống đường đua xe. Người này rủ rê người kia, lôi kéo nhau trên các nhóm kín của facebook, zalo nên dễ dàng tập hợp được số lượng đông đảo trong thời gian ngắn.

Công an TP.Thủ Đức đã khởi tố, bắt tạm giam năm đối tượng và đang truy xét thêm nhiều đối tượng khác

Hiện vụ đang được cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức mở rộng điều tra.

Trong cuộc họp báo chiều 28/4, ông Hà Phước Thắng - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TP.HCM nói rằng công tác phòng, chống đua xe, tụ tập chạy xe gây rối.. được xác định là một trong năm nhiệm vụ trọng tâm về vấn đề đảm bảo an ninh trật tự của chính quyền TP.HCM trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, các lực lượng CSGT, CSCĐ, Cảnh sát hình sự… và lực lượng địa phương sẽ phối hợp để đấu tranh quyết liệt. Công an TP.HCM chỉ đạo các công an các quận, huyện kiểm tra, xử lý nghiêm các lò độ xe.

Công an TP.HCM họp báo vụ bắt Lê Chí Thành và đua xe trên cao tốc Công an TP.HCM họp báo thông tin về một số vụ việc, trong đó có trường hợp khởi tố, bắt giữ Lê Chí Thành và vụ chặn cao tốc để tổ chức đua xe trái phép.

