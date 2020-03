Nghi can khai vào chùa trộm cắp tài sản, khi bị phát hiện đã ra tay sát hại sư trụ trì, nữ phật tử và làm một nữ phật tử khác bị thương nặng.

Sau khi bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Thanh Tâm (31 tuổi, trú tại Hàm Tân, Bình Thuận), Cơ quan CSĐT công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành lấy lời khai ban đầu.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận đã có vợ và làm nghề lái xe. Nhà Tâm cách chùa Quảng Ân khoảng vài trăm mét.

Do quen biết và nắm rõ lịch sinh hoạt của chùa nên lợi dụng thời điểm các nhà sư khác đi vắng, khuya 23/3, Tâm lẻn vào chùa, cầm theo một khúc gỗ.

Khi đến phòng của Thượng toạ Thích Nguyên Lộc (57 tuổi), Tâm giật chốt cửa bung ra, phát hiện sư thầy đang nằm trên võng, Tâm đã dùng cây gỗ đánh vào đầu khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

Hai mẹ con bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi) nghe âm thanh bất thường nên từ một phòng khác chạy đến thì bị Tâm ra tay tấn công khiến chị Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi, con gái bà Phượng) tử vong tại chỗ, còn bà Phượng bất tỉnh.

Khi tỉnh lại bà Phượng mới gọi điện thoại báo cho người thân.

Sau khi gây án Tâm lấy 3 chiếc điện thoại, 1 xâu chuỗi niệm Phật và 2 chùm chìa khoá rồi rời khỏi hiện trường.

Đến trưa hôm sau, thấy công an đang điều tra tìm hung thủ, Tâm lấy xe máy chạy vào TP.HCM để trốn. Trên đường đi sợ bị phát hiện qua định vị của điện thoại nên Tâm đã quăng hết những tài sản cướp được.

Sau khi phát hiện vụ việc, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành khởi tố vụ án, khẩn trương điều tra truy tìm hung thủ.

Một tổ công tác của Bộ Công an do Đại tá Phương, Phó cục trưởng Cục CSHS dẫn đầu cũng đã vào hỗ trợ công an tỉnh phá án. Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn, phát hiện Tâm vắng mặt bất thường tại địa phương.

Sau đó, trích xuất camera cùng các thông tin về mối quan hệ xã hội của Nguyễn Thanh Tâm cơ quan công an đã đưa đối tượng vào danh sách nghi can hàng đầu.

Đến chiều 26/3, công an đã bắt giữ Tâm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà trọ tại phường Long Thạnh Mỹ, quận 9, TP.HCM

Chiều nay 27/3, Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận cho biết, tìm ra tang vật của vụ án gồm 3 chiếc điện thoại, 1 xâu chuỗi niệm Phật và 2 chùm chìa khoá nằm trong túi nilong đen tại một mương nước trên đường Võ Nguyên Giáp (đường tránh TP Biên Hoà) thuộc phường Phước Tân, TP Biên Hoà.

Hiện cơ quan CSĐT đã di lý nghi can Tâm về Bình Thuận để tiếp tục điều tra.

