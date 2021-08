Nam thanh niên ở Bà Rịa - Vũng Tàu mang súng AK47 cùng nhiều viên đạn đi tìm đối thủ để giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (4/8) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Dương (SN 1994, trú tại huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Khẩu súng AK47 cùng số đạn công an thu giữ được

Quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo hồ sơ điều tra, tối ngày 31/7, trong quá trình tuần tra phòng, chống dịch Covid-19 trên QL55 đoạn thuộc ấp Trang Định, xã Bông Trang (huyện Xuyên Mộc), lực lượng chức năng xã Bông Trang phát hiện Nguyễn Quốc Dương điều khiển xe mô tô BKS 72G1-520.64 đi trên đường nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Dương mang theo một khẩu súng AK47, 1 hộp tiếp đạn có 4 viên và một hộp giấy quấn băng keo bên trong có 15 viên đạn. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Dương, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ thêm 1 viên đạn.

Tại cơ quan công an, Dương khai nhận do có mâu thuẫn với T.V.B. (SN 1992, trú cùng huyện Xuyên Mộc) nên mang theo khẩu súng AK47 cùng 19 viên đạn qua nhà B. với ý định hù dọa Bảo. Tuy nhiên, khi đang đi trên đường thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Quả đạn pháo 105mm được Dương để lại trong rừng

Mở rộng điều tra, Dương khai thêm, vào khoảng tháng 6/2021, trong lúc đi đào cây trên rừng ở khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu thì phát hiện được khẩu súng, đạn AK47 như trên và 1 quả đạn pháo 105mm.

Sau đó, với ý định giữ lại khẩu súng để phòng thân nên Dương không trình báo cơ quan chức năng mà đem về cất giấu dưới ở nhà và có mang vào rừng bắn thử rồi tiếp tục cất giấu.

Về quả đạn pháo 105mm, sau khi phát hiện Dương đã đập bỏ đai đồng để lộ ngòi nổ rồi để trên tảng đá cách chỗ nhặt khẩu súng AK47 khoảng 100m.

Hiện quả đạn pháo đã được lực lượng Công binh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý cho nổ tại chỗ, sau khi phát hiện vụ việc.

Bắt người mang súng “phòng thân”, đòi đưa 100 triệu để cảnh sát bỏ qua Sau khi bị phát hiện mang súng trái phép, người này đòi đưa 100 triệu đồng hối lộ để lực lượng cảnh sát giao thông bỏ qua vi phạm.

Quang Hưng