Ngày 15/6, Tú bị Công an Tiền Giang tạm giữ để điều tra, làm rõ về vụ trộm nói trên.

Theo điều tra, hôm 13/6, ông Phạm Văn Ngọc, ở xã Tân Thuận Bình, đến Công an huyện Chợ Gạo trình báo nhà mình bị kẻ gian đột nhập, trộm nhiều trang sức bằng vàng và tiền mặt.

Ông Ngọc trình bày, người phát hiện tài sản bị mất trộm là con dâu mình – Nguyễn Thị Cẩm Tú, người đang sống cùng nhà.

Khi đó, Tú khai, đi làm về thì phát hiện nhà bị trộm đột nhập. Kiểm tra lại tài sản trong phòng riêng, Tú phát hiện mất 1 số nữ trang bằng vàng và 40 triệu đồng nên gọi điện thoại báo cho ông Ngọc biết.

Về nhà, ông Ngọc phát hiện thêm một tủ kính bị vỡ, 20 nhẫn vàng 24K, mỗi chiếc 5 chỉ bị cuỗm sạch. Công an khám nghiệm hiện trường, xác minh, truy xét nghi phạm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ thu thập được, Công an xác định Tú là nghi phạm gây ra vụ trộm trên.

Tại công an, Tú đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai do mâu thuẫn với gia đình chồng nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Sau khi trộm số vàng của ông Ngọc, Tú tạo hiện trường giả để nhằm che đậy hành vi, đồng thời đóng giả là người bị mất tài sản nhằm đánh lạc hướng công an.

Sau khi thực hiện hành vi, Tú đã gửi toàn bộ tài sản cho 1 người hàng xóm sống cách đó khoảng 500m giữ hộ.

