Đến nhà một người đàn ông để tìm vợ sắp cưới, một dân phòng ở Bình Dương bị hành hung phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Nguồn tin của PV VietNamNet cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang điều tra vụ án “cố ý gây thương tích” xảy ra tại phường Hưng Định, TP Thuận An khiến một dân phòng bị thương nặng.

Mới đây, gia đình nạn nhân cũng tiếp tục gửi đơn cầu cứu đến các cơ quan báo chí để trình bày về vụ án.

Anh Khang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương

Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Khang (SN 1989, ngụ phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, là dân phòng tại phường Thuận Giao), vào tối 11/10/2020 anh Khang đến nhà vợ sắp cưới là chị P.K.C (SN 1988) để đón đi chơi. Tuy nhiên, khi đến nơi thì không thấy chị C, sau đó anh nhận được tin báo chị này đi nhậu bị một nhóm thanh niên giữ lại không cho về.

Ngay sau đó, anh Khang chạy xe máy đến nhà một người đàn ông tên H (ngụ phường Hưng Định, TP Thuận An) để tìm thì không gặp, sau đó giữa anh Khang và H xảy ra mâu thuẫn.

Lúc này, H dùng một cây gậy kim loại tấn công, đuổi đánh anh Khang về phía mương nước trước nhà. Bị tấn công, anh Khang rút trong người một cây gậy 3 khúc (loại công cụ hỗ trợ của dân phòng) để phòng thủ nhưng vẫn bị H lao tới đánh ngã xuống đất.

Tiếp đó, một thanh niên khác dùng gậy gỗ đánh liên tiếp vào người. Mặc dù anh Khang lên tiếng nói là dân phòng, chỉ đến tìm vợ sắp cưới nhưng vẫn bị những người này đánh đến bất tỉnh.

Phải đến khi lực lượng công an địa phương có mặt tại hiện trường thì anh Khang mới được giải cứu, đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo kết luận của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), anh Khang bị gãy xương hàm, gãy xương gò má, gãy 2 cọng sườn số 9 và 10 bên trái, đa tổn thương vùng ngực bụng, tràn khí màng phổi trái.

Tại bản thông kết luận giám định của Công an TP Thuận An ngày 20/11 cho thấy, anh Khang bị thương tật 27%. Các vết thương trên cơ thể “do vật tày gây ra”.

Từ kết quả trên, Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông H và anh Nguyễn Khang để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích” do cả hai đều bị thương tích.

Điều đáng nói, theo trình bày của anh Khang và gia đình, vết thương trên tay của ông H là do ông này bị từ trước thời điểm xảy ra vụ việc, không phải do anh Khang gây ra, gia đình có đủ bằng chứng để chứng minh việc này.

Xuân An