Công an TP. Vinh (Nghệ An) đang điều tra vụ án mạng tại quán karaoke khiến một người tử vong.

Khoảng 22h15 tối 21/11, anh Phạm Ngọc T. (SN 1990, trú xã Nghi Kim, TP. Vinh, Nghệ An) cùng nhóm bạn đến hát ở quán karaoke tại xã Nghi Ân, TP. Vinh.

Trong quá trình hát, anh T. xảy ra mâu thuẫn với chị Phạm Thị H. (SN 1995, quê huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam). Nam thanh niên này tát một cái vào mặt của chị H.

Ấm ức vì bị đánh, chị H. khóc lóc rồi chạy ra bàn lễ tân gọi cho bạn là Nguyễn Duy Tuấn (SN 1982, trú xã Nghi Kim) đến.

Đối tượng Nguyễn Duy Tuấn tại cơ quan công an

Khoảng 15 phút sau, Tuấn đến quán thì gặp anh T. đang đứng phía ngoài hành lang.

Sau khi lời qua tiếng lại, Tuấn dùng dao bấm đâm thẳng vào vùng đùi gần sát bụng dưới của anh T.

Bị đâm, nạn nhân quay người bỏ chạy vào phía trong thì Tuấn đuổi theo đâm tiếp một nhát vào vùng lưng. Anh T. bỏ chạy đến trước cửa phòng hát số 579 thì gục xuống.

Gây án xong Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương, còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Nhận tin báo, Công an TP. Vinh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Đến sáng nay, Nguyễn Duy Tuấn bị cơ quan công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Tuấn bước đầu thú nhận hành vi phạm tội. Công an đang hoàn tất hồ sơ để truy tố đối tượng này về tội Giết người.

Phạm Tâm