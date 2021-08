Nam thanh niên đánh đập dã man con riêng của “vợ hờ” ở Bình Dương gây phẫn nộ dư luận vừa bị công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.

Cơ quan CSĐT Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương hôm nay (9/8) cho hay, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Hoài Nam (SN 1992, ngụ TP.HCM) để điều tra về hành vi “hành hạ người khác”.

Lê Hoài Nam bị khởi tố do đánh đập con riêng của "vợ hờ"

Nam chính là người đã đánh đập dã man bé trai 5 tuổi gây phẫn nộ dư luận ở phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào ngày 4/8.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến nay Nam đến Bình Dương chung sống như vợ chồng với chị N.H.T. Chị T có con riêng là bé N.P.A. (SN 2016).

Trong thời gian sống chung với nhau, Nam nhiều lần đánh đập bé A. nhưng không ai tố cáo sự việc đến công an.

Hình ảnh đối tượng đánh đập bé trai gây phẫn nộ

Đến ngày 4/8, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh Nam đánh đập, hành hạ bé A. trong nhà. Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã khiến dư luận bức xúc.

Ngay trong đêm, Công an phường Bình Chuẩn, TP Thuận An đã đến căn nhà Nam thuê ở để đưa đối tượng về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Nam thừa nhận hành vi đánh đập bé A. Cơ quan công an sau đó đã tiến hành củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng này.

Xuân An