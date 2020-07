Nhiều vụ nổ súng vô cớ bắn vào người dân đi đường đang là vấn đề nóng khiến người dân hoang mang lo lắng.

Vô cớ nổ súng bắn người

Đêm 19/6, anh Đặng Quang Sơn (SN 1981, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) đi xe máy chở anh Hồ Văn Phàm (ca sỹ Hồ Phàm) về nhà anh Sơn ngủ. Đi đến ngách 55, ngõ 381 đường Nguyễn Khang, cùng với tiếng đạn bắn, anh Sơn thấy anh Phàm gục vào lưng rồi ngã xuống đất.

Khi dừng xe lại kiểm tra, anh Sơn thấy ca sỹ Hồ Phàm bị thương ở lưng bên phải và chảy rất nhiều máu nên đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau một thời gian điều trị, hiện sức khỏe của Hồ Phàm có phần tiến triển.

Sơn chỉ nơi giấu súng sau khi bắn vô cớ ca sỹ Hồ Phàm

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Cuối cùng, Tạ Văn Hải (SN 1979, trú tại Ngọc Khánh, Ba Đình) đã sa lưới.

Tại cơ quan công an, Tạ Văn Hải khai nhận, khoảng 22 giờ đêm 19/6, Hải cùng với vợ và nhóm bạn ăn uống tại nhà của vợ chồng Nguyễn Văn C. (SN 1976, ở ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, Cầu Giấy). Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, trong lúc mọi người đang ăn uống, hát hò thì Hải đi vệ sinh ở cuối đường Thành Thái và "nhặt" được một khẩu súng ở bãi đất cạnh đó. Sau đó Hải cất súng vào túi quần và cùng C. đi về nhà.

Đi được một đoạn, hai người nhìn thấy anh Đặng Quang Sơn (SN 1981, ở phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) đang chở ca sĩ Hồ Phàm. Do có quen biết nhau từ trước nên anh Sơn và C. chào nhau. Theo lời Hải, sau khi anh Sơn chở ca sĩ Hồ Phàm đi qua được khoảng 10 mét, do "tò mò", đối tượng đã rút súng ra, chĩa về phía trước để thử bắn. Đạn xuyên thẳng vào ca sĩ Hồ Phàm khiến nạn nhân gục xuống.

Khẩu súng được cơ quan công an thu giữ

Khi biết mình đã bắn vào ca sĩ Hồ Phàm, Hải nhanh chóng giấu súng và bỏ trốn khỏi hiện trường. Trước khi bỏ trốn, Hải cắt tóc nhằm thay đổi diện mạo, tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan công an. Tuy nhiên, chỉ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ sau khi gây án, Tạ Văn Hải đã bị cảnh sát bắt giữ.

Tại trụ sở Công an, lai lịch, quá khứ bất hảo của đối tượng này đã được làm rõ. Theo đó, Tạ Văn Hải hiện đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện pháp y tâm thần Trung ương. Là đối tượng côn đồ, với nhiều tiền án, tiền sự, lại có bệnh án tâm thần, Hải đã gây ra khá nhiều vụ dùng súng bắn người trước đó.

Đối tượng Tạ Văn Hải bị khởi tố về hai tội danh “giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Lên kế hoạch nổ súng bắn người như trong phim

Sáng 21/6, trinh sát của Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng đã bắt được nghi phạm Vũ Quốc Long (49 tuổi, trú tại 33 phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng), được xác định là người đã nổ súng bắn trọng thương ông Tô Thắng Lợi (50 tuổi) tại quán trà hoa cúc số 15-17 Phan Bội Châu, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan điều tra, Long khai, do xuất phát mâu thuẫn từ trước và nghi Lợi cho người theo dõi làm hại gia đình mình. Cho nên, cuối năm 2019, Long mua một khấu súng bắn đạn hơi trên mạng xã hội với giá 25 triệu đồng. Khẩu súng này có kích thước khoảng 121cm gồm cả ống giảm thanh, lắp ống ngắm. Khi mua xong, đối tượng mang về nhà trọ trên đường Linh Đàm cất giấu và tập ngắm bắn. Đến khoảng tháng 4/2020, Long ra đường Tô Hiệu (quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) mua BKS số 15A - 409.23 đem về nhà cất giấu, chờ cơ hội thích hợp để xử lý Lợi.

Vũ Quốc Long thực nghiệm lại hiện trường vụ nổ súng

Để thực hiện được ý đồ trên, đối tượng mất nhiều thời gian theo dõi và nắm được thói quen sinh hoạt của Lợi. Nhận thấy, nạn nhân thường ngồi uống nước tại trước cửa số nhà 17 Phan Bội Châu (phường Hoàng Văn Thụ) trong khi vị trí này là điểm đông người tập trung, phương tiện dễ dàng qua lại nên Long chọn quán trà hoa cúc để ra tay xử lý Lợi. Khi thấy mục tiêu ngồi uống nước trong quán, từ trong xe Long dùng súng có ống ngắm bắn trúng hàm ông Tô Thắng Lợi, rồi bỏ đi.

Có thể thấy kế hoạch “bắn tỉa” của Long đã được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, không khác gì tình tiết trong các bộ phim hành động.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội của Long và mở rộng điều tra vụ án.

Theo tìm hiểu, nạn nhân Tô Thắng Lợi là một nhân vật từng có "số má" trong giới "giang hồ đất Cảng". Năm 2008, ông Lợi từng bị tạt axit và phải sang nước ngoài phẫu thuật.

Dùng súng bắn chim bắn người đi đường

Ngày 15/5/2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đã phối hợp Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) bắt giữ Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, trú tại tòa chung cư 17 T10 phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974, trú ở Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và tàng trữ vũ khí.

Hai nghi phạm tại cơ quan công an

Trước đó, vào ngày 5/5, anh P.V.T (quê ở Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) có việc đi qua phố Nguyễn Thị Định thì bất ngờ bị thương nặng ở cổ và vùng ngực trái mà không rõ nguyên nhân. Anh T. ngã xuống đất, máu tràn ở phần cổ và ngực ướt đẫm chiếc áo anh mặc trên người. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Ở bệnh viện, các bác sĩ phát hiện có mảnh kim loại ở ngực trái và nhanh chóng tiến hành phẫu thuật gắp ra một viên đạn chì. Tỷ lệ thương tích của anh Thành là 14%.

Khẩn trương rà soát, xác minh, cơ quan công an làm rõ, ngoài anh T. còn có ít nhất 2 người khác là nạn nhân của các vụ “đạn lạc” khi đi qua khu vực đường Nguyễn Thị Định. Một người bị bắn trúng vai trái gây rách da, chảy máu. Nạn nhân khác bị bắn 2 vết gây bầm tím ở thắt lưng và đùi. Những người này đều không hiểu được bản thân mình bị ai bắn, đối tượng đứng bắn từ đâu.

Sau khi nắm được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Cầu Giấy cùng các đơn vị nghiệp vụ đã tập trung triển khai các biện pháp điều tra. Công an đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng gây ra vụ việc trên gồm Vũ Tuấn Dũng và Đặng Trần Đức. Xác minh cho thấy, đối tượng Đức có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, tiền sự về hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng này khai nhận, khoảng năm 2014, Vũ Tuấn Dũng có quen biết Đặng Trần Đức do cùng có sở thích đi bắn chim bằng súng tự chế và nhiều lần đi bắn chim cùng Đức ở khu vực ngoại thành Hà Nội. Đầu tháng 1/2020, Dũng mua một khẩu súng hơi nhãn hiệu Bengian của một người ở Bắc Ninh với giá 10 triệu đồng và 1 kg đạn chì của một người khác ở Hà Nam thông qua mạng xã hội.

Khoảng đầu tháng 2, Dũng bắt đầu sử dụng khẩu súng trên, kê lên cửa sổ phòng ngủ (căn P1410 Chung cư 17T10 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để bắn ra bên ngoài. Những ngày đầu, đối tượng chỉ bắn vào bồn chứa nước của nhà dân để thử súng và tập ngắm.

Sau khi quen súng và bắn chim mãi cũng chán, mỗi khi hứng thú, Dũng kê súng lên cửa sổ và ngắm, bắn người đi đường, mỗi lần bắn từ 2 - 3 viên đạn chì. Khi bị bắt đối tượng đã bắn khoảng 80 viên đạn. Khi bị phát hiện, Dũng gọi điện nhờ Đức đến nhà để giúp giấu khẩu súng. Tuy nhiên, khi đối tượng Đức đến nơi đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ.

Gia Như