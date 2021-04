Mở cửa vào phòng trọ, người con dâu phát hiện cha chồng nằm bất động trên giường, chồng nằm dưới đất bên vũng máu.

Công an TP Dĩ An, Bình Dương sáng nay (22/4) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến hai cha con thương vong trong phòng trọ.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin ban đầu, ông Trần Hữu Dũng (55 tuổi, quê An Giang) và vợ chồng người con trai là anh Trần Bảo Tâm (30 tuổi), chị Võ Hồng Phượng (33 tuổi) cùng thuê phòng trọ sống chung trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Vào sáng cùng ngày, chị Phượng tới công ty làm việc thì thấy chồng đăng lên facebook với nhiều nội dung bất thường.

Nghi có chuyện, chị Phượng quay về phòng trọ thì thấy cửa khóa bên trong, nhìn qua khe cửa thì thấy ông Dũng nằm trên giường, anh Tâm nằm thoi thóp dưới nền nhà cạnh vũng máu.

Sự việc sau đó được thông báo cho lực lượng công an địa phương. Khi phá cửa vào bên trong kiểm tra thì phát hiện ông Dũng đã chết với vết thương ở cổ, anh Tâm còn sống với nhiều vết thương, dưới nền nhà có vũng máu.

Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Riêng ông Dũng đã tử vong trước đó.

Được biết, ông Dũng bị tai biến nằm một chỗ nhiều năm nay; vợ chồng người con công việc cũng bấp bênh, gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn.

Theo khám nghiệm ban đầu, có thể anh Tâm đã sát hại cha rồi tự sát do túng quẫn.

