Nghi phạm cùng vợ lên xã để làm thủ tục ly hôn sau nhiều năm chung sống không hòa thuận. Khi về, trọng án xảy ra.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay (30/6), lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết: Nghi phạm Đào Văn Thịnh, 43 tuổi gây án ngay sau khi cùng vợ ra UBND xã lấy giấy xác nhận để làm thủ tục ly hôn.

Qua tìm hiểu, nghi phạm Đào Văn Thịnh không muốn ly hôn, dù bản thân đã mâu thuẫn với vợ thời gian dài. Do đó, rời UBND xã Quỳnh Hoa, Thịnh không về nhà mình mà về nhà vợ.

Hiện trường vụ án

Tại đây, nghi phạm ngồi nói chuyện với bố mẹ vợ về cuộc hôn nhân của mình. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra to tiếng. Thịnh doạ giết cả gia đình vợ. Ông Đào Đình C., (bố vợ nghi phạm) đã chửi con rể là “đồ khốn nạn”.

Thịnh bức xúc xuống bếp lấy dao tấn công ông C., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Mẹ vợ và vợ bỏ chạy ra đến cổng, bị Thịnh đuổi theo và gây án tiếp.

Gây án xong, nghi phạm lấy ruột chăn đắp lên thi thể mẹ vợ, cởi áo dính máu vắt lên dây phơi, rửa tay chân rồi lấy xe máy đi về nhà.

Sau khi thay đồ, nghi phạm sang nhà bố mẹ đẻ dặn dò chăm sóc hai con nhỏ, Thịnh lên Công an xã Quỳnh Hoa đầu thú.

Theo Công an xã Quỳnh Hoa, Thịnh đi vào phòng trực ban và không có biểu hiện của sự hoảng loạn hay run sợ.

“Nghi phạm nói đi nói lại việc mình vừa giết người và đề nghị công ăn bắt giữ. Phía công an không ai tin, khi mà nghi phạm nói tiếp là giết cả bố, mẹ vợ và vợ bằng dao. Chúng tôi phải yêu cầu công an viên phụ trách địa bàn xác minh lại rồi mới tin đó là sự thật”, lãnh đạo công an xã Quỳnh Hoa kể lại.



Lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình thông tin thêm, Thịnh đã bị bắt giữ ngay sau khi ra đầu thú. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng âm tính với chất ma tuý. Mấy ngày qua, tại buồng tạm giữ, tinh thần đối tượng ổn định. Cơ quan công an đang tiếp tục bị lấy lời khai.



Chính quyền địa phương nơi nghi phạm sinh sống cho hay, vợ chồng Thịnh vào miền Nam lập nghiệp và về quê sinh sống từ đầu năm 2020.

Từ lâu, họ thường cãi vã, không thể tìm được tiếng nói chung. Hai người nhiều lần có ý định ly dị nhưng đều được hoà giải.

Người thân của các nạn nhân, khóc ngất trong đám tang

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiến hành hoàn tất các thủ tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

