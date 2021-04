Một người đàn ông đang ở ki-ốt thì một nhóm thanh niên đánh chết thương tâm.

Công an tỉnh Bình Dương tối nay (26/4) đang phối hợp với Công an TP Thuận An khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến một người tử vong.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Nạn nhân là anh Nguyễn Tấn Đạt (SN 1983, quê Kiên Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, anh Đạt đang ở ki-ốt tại phường An Phú, TP Thuận An thì có một nhóm thanh niên đến nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã.

Lúc này, nhóm thanh niên lao vào đánh anh Đạt gục xuống đất bất tỉnh. Sau khi thấy nạn nhân không phản kháng, nhóm người này lên xe bỏ đi. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Theo một số nhân chứng, gia đình anh Đạt có hoàn cảnh khó khăn. Trước đây, anh đi vay tiền với lãi suất cao, sau đó không đủ khả năng trả nợ. Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều người lạ mặt đến gặp nạn nhân để đòi nợ.

Xuân An