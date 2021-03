Người phụ nữ ở Tiền Giang bị người tình dùng clip "nóng" để tống tiền 200 triệu đồng.

Ngày 18/3, Công an huyện Chợ Gạo (tỉnh Tiền Giang) cho biết, vừa bắt khẩn cấp nghi can Nguyễn Văn Hiền (29 tuổi, ngụ tại xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Nghi can Hiền tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, Hiền có quan hệ tình cảm với chị T. (31 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo). Mới đây, chị T. đòi chia tay Hiền do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình mình.

Hiền nhắn tin đe dọa, buộc người tình phải đưa cho gã 200 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip ân ái giữa hai người lên mạng.

Hoảng sợ, chị T. hẹn Hiền đến nhà nghỉ và đưa 200 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Hiền tiếp tục đe doạ tống tình nạn nhân và yêu cầu chị T. bỏ gia đình để theo hắn.

Chị T. đến công an trình báo vụ việc. Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ nghi phạm Hiền.

Thiện Chí