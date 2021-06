Lưu Bách Thảo, 57 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Công ty Việt An, bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy nã đặc biệt nguy hiểm, do cấu kết lừa đảo hơn 600 tỷ của ngân hàng.