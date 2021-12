Bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù liên quan đến vụ trang bị hệ thống camera an ninh cho các đơn vị, nguyên Giám đốc sở Y tế Long An Lê Thanh Liêm đang kêu oan.

Dự kiến ngày mai (14/12), TAND cấp cao tại TP.HCM đưa ra xét xử phúc thẩm đối với ông Lê Thanh Liêm (SN 1957) - nguyên Giám đốc sở Y tế tỉnh Long An về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Trước đó, ông Liêm bị cấp sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù và ông kêu oan từ khi bị khởi tố đến nay. Ông đã gửi nhiều đơn khiếu nại, tố cáo các cá nhân, đơn vị có tác động làm thay đổi hồ sơ vụ án.

Nguyên Giám đốc sở Y tế Long An Lê Thanh Liêm tại phiên tòa sơ thẩm

Theo hồ sơ, ông Liêm là Giám đốc sở Y tế Long An hai nhiệm kỳ, từ 2007 – 2017. Năm 2014, Sở Y tế thực hiện dự án lắp đặt hệ thống camera an ninh cho công trình 4 cơ quan trực thuộc. Công ty TNHH TMDV Đông Nam Á trúng gói thầu, với hình thức hợp đồng trọn gói, tổng giá trị 1,92 tỷ đồng.

Giữa năm đó, đơn vị trúng thầu nhập hàng hoá về thi công thì giám sát công trình phát hiện xuất xứ thiết bị không trùng khớp với hợp đồng hai bên ký kết, một số thiết bị theo hợp đồng có xuất xứ Nhật Bản nhưng thực tế thi công là của Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia… Khi nhận thông tin báo cáo, ông Liêm đã cho tạm dừng thi công để kiểm tra, yêu cầu nhà thầu trả lời.

Nhà thầu cho biết thiết bị Sony nhập về triển khai dự án có cùng chủng loại, model, cấu hình như trong hợp đồng ký kết nhưng hãng không còn sản xuất tại Nhật Bản mà chuyển nhà máy về một số nước như: Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia, Thái Lan… Tập đoàn Sony cũng có văn bản khẳng định, hàng hoá cung cấp cho dự án là đúng theo tiêu chuẩn chất lượng hàng chính hãng Sony, được hưởng các chế độ bảo hành theo đúng tiêu chuẩn…

Từ đó, sở Y tế đã ký phụ lục hợp đồng với nhà thầu điều chỉnh về xuất xứ của một số thiết bị như nói trên và thực tế là không thay đổi về hãng sản xuất. Tháng 9/2014, hai bên nghiệm thu, bàn giao để đưa vào sử dụng và thanh lý hợp đồng.

Đáng nói, phải đến ngày 18/9/2019 UBND tỉnh Long An mới có quyết định 3411/QĐ-UBND phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án, nhưng từ cuối năm 2017, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Liêm về tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hồ sơ vụ án và cấp sơ thẩm cáo buộc, ông Liêm là Giám đốc Sở Y tế đã ký lại phụ lục hợp đồng mà không chỉ đạo thực hiện tham khảo lại giá, không phê duyệt điều chỉnh lại dự toán… đã gây thất thoát 871 triệu đồng; ngoài ra còn thanh toán thừa khối lượng dây cáp mạng, ổ cứng lưu trữ so với thực tế thi công, 40 triệu đồng.

Với cáo buộc gây thất thoát 911 triệu đồng ông Liêm bị toà sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù.

Quá nhiều kẻ hở

Vụ án của ông Lê Thanh Liêm từng gây chú ý bởi kéo dài tới 5 năm nay. Từ khi bị khởi tố, ông Liêm đã kêu oan đến nay và liên tục khiếu nại, tố cáo.

Ban đầu, quá trình xác minh, điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã 16 tháng, rồi gia hạn chuyển xuống Công an TP Tân An để tiếp tục điều tra. 18 tháng sau, kết luận của Công an TP Tân An bị Viện KSND cùng cấp trả đến 3 lần. Có giai đoạn vụ án bị đình chỉ, nhưng chỉ 2 tháng sau lại quyết định phục hồi điều tra và chuyển lên Công an tỉnh.

Mấu chốt của vụ án là giám định thiệt hại nhưng có tới 5 kết luận giám định khác nhau

Trong vụ án, có điểm mốc thời gian quan trọng là giữa tháng 9/2014, chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm thu, bàn giao khối lượng hoàn thành, đưa vào sử dụng. Nhưng 5 năm sau, ngày 18/9/2019 UBND tỉnh Long An mới có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án.

Thế nhưng ở thời điểm cuối năm 2017, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Liêm về tội danh như đề cập ở trên.

Đơn kêu oan ông Liêm cho rằng, số tiền bị cáo buộc thất thoát là tiền thanh toán tạm ứng theo quy định pháp luật. Thời điểm khởi tố, dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, nghĩa là chưa thể đủ căn cứ kết luận đúng sai về mặt tài chính.

Ngoài ra căn cứ quan trọng trong án kinh tế là giám định thiệt hại. Như nói trên, dự án chưa được phê duyệt quyết toán sau 2 năm khởi tố vụ án, khởi tố bị can là điều hết sức khó hiểu.

Mặt khác trong vụ án có 5 kết quả giám định. Ông Liêm cho rằng, đều có dấu hiệu vi phạm tố tụng, vi phạm nghiêm trọng Luật Giám định Tư pháp. Các lần giám định đều không đủ cơ sở kết luận thiệt hại xảy ra… Cụ thể, các kết luận sau mâu thuẫn với kết luận trước, số tiền thiệt hại ở các lần giám định cũng vênh nhau, giám định không toàn diện khi chỉ giám định một phần của gói thầu….

Trong vụ án, có một kết luận giám định thực hiện bởi Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Tân An, nhưng đơn vị này chỉ đưa ra giá của 7 loại thiết bị, từ chối kết luận thiệt hại hay thất thoát trong gói thầu, vì không đúng thẩm quyền.

Còn 4/5 kết luận giám định thực hiện bởi Sở Tài chính. Lẽ ra, đây là gói thầu thuộc lĩnh vực xây dựng, theo luật, thẩm quyền giám định là Sở Xây dựng. Đó là chưa kể, có kết luận giám định còn đóng dấu mật, mà theo ông Liêm là tuỳ tiện để che giấu sai phạm từ thẩm quyền, hình thức đến nội dung.

Ông Liêm hiện vẫn đang kêu oan và tiếp tục tố cáo những cá nhân, đơn vị đã làm sai lệch vụ án, cố “gọt chân theo giày” quy kết ông trong vụ án này.

Những bất thường trong tố tụng vụ cựu Bí thư Bến Cát kêu oan TAND cấp cao tại TP.HCM khi huỷ án đã nhận định, việc xác định hành vi của bị cáo Nguyễn Hồng Khanh là chưa đủ cơ sở, không phù hợp quy định pháp luật và vi phạm tố tụng nghiêm trọng.

Trang Nguyên