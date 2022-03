Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng thương tâm trên xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng.

Liên quan đến vụ án, Lý Văn Học (SN 1985, xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) dùng dao sát hại con trai 6 tuổi là L.V.Đ. và cứa cổ vợ là T.T.X (SN 1980, cùng trú tại xã Tân Tiến), hiện cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng về tội giết người.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Lãnh đạo Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể do mâu thuẫn vợ chồng, bản thân bị can có biểu hiện tâm lý không bình thường.

"Chúng tôi đã khởi tố bị can để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân", vị lãnh đạo cho hay.

Trước đó, vào 4h sáng ngày 6/3, Học gây ra vụ án mạng rồi cố thủ trong nhà cho đến khi lực lượng chức năng vận động ra đầu thú.

Nhị Tiến