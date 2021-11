Cơ quan Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc xác định Nguyễn Văn Tuyển đã có hành vi cưỡng ép thiếu nữ 16 tuổi phải bán dâm.

Ngày 5/11, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Công an huyện Bình Xuyên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyển (SN 1996, trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định) về tội Chứa mại dâm; Mua dâm người dưới 18 tuổi; Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi.

Trước đó, ngày 22/10, Công an tỉnh nhận được tin báo tố giác của chị N.T.C (SN 2005, quê, Lào Cai) về việc bị một số đối tượng khống chế, cưỡng ép bán dâm tại xã Sơn Lôi, Bình Xuyên.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Bình Xuyên xác minh làm rõ.

Nguyễn Văn Tuyển tại cơ quan công an

Cơ quan công an xác định, khoảng tháng 10/2021, đối tượng Nguyễn Văn Tuyển (là nhân viên quán hát) bắt ép N.T.C bán dâm tại nhà nghỉ Nguyệt Hà ở Lương Câu, Sơn Lôi, Bình Xuyên và nhà nghỉ An Cư ở xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó để phục vụ công tác điều tra.

Nhị Tiến