Đi nhậu về, gã đàn ông cự cãi với vợ và đánh con gái. Nghe tiếng kêu cứu, anh và chị vợ chạy đến can ngăn thì bị chém trọng thương.

Sáng 1/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện An Phú (An Giang) cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Lên (45 tuổi, ngụ ấp Sa Tô, xã Khánh Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi can Lên tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 27/9, Lên cùng anh vợ và cha vợ nhậu tại nhà người hàng xóm.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Lên đi về nhà cách đó khoảng 40m thì xảy ra cự cãi với vợ và con gái.

Thấy Lên đánh con gái, người vợ chạy đến can ngăn thì bị chồng cầm dao doạ sẽ chém. Người vợ chạy ra ngoài kêu cứu.

Lúc này, Diệp Thanh Mộng và Diệp Thị Thủy là anh, chị vợ của Lên chạy đến can ngăn.

Lên hung hăng cầm dao chém anh Mộng nhiều nhát vào người. Gã còn chém chị Thủy một nhát trúng đầu.

Cả hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Còn Lên đến công an xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

T.Chí